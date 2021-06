Movie Park Germany

25 jaar Movie Park Germany: nieuwe souvenirs

Movie Park Germany bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met feestelijke nieuwe souvenirs. In de winkels van het Duitse pretpark zijn vanaf dit seizoen speciale T-shirts en truien te vinden die inspelen op het 25-jarig jubileum.



Zo bestaat één ontwerp uit de ingang van het park met achtbaan Star Trek: Operation Enterprise, vrijevaltoren The High Fall en vuurwerk. Daarbij staat de tekst "25 years Hollywood in Germany", met het openingsjaar 1996.

Er zijn ook nieuwe zwarte truien en shirts met logo's van alle themagebieden en noemenswaardige attracties. Andere shirts tonen de slogan 'Hollywood in Germany' in roze, groene en gele letters.



Surprise Bag

Wie zich wil laten verrassen, kan voor 9,99 euro een Movie Park Germany Surprise Bag mee naar huis nemen. De verrassingszakken zijn gevuld met willekeurige Movie Park-souvenirs, zoals een spaarpot, een petje, een portemonnee, raamdecoraties en een glitterpen.



Verder kunnen bezoekers zelf gepersonaliseerde souvenirs laten maken met behulp van een automaat in de winkel Department Store, gelegen in The Hollywood Street Set. Er zijn onder meer drinkbekers, notitieblokjes, magneten en sleutelhangers beschikbaar.



Warner Bros.

Movie Park opende in 1996 onder de naam Warner Bros. Movie World. Sinds 2005 wordt de huidige naam gebruikt.