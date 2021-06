Attractiepark Toverland

Grote onderhoudsbeurt voor attractie Toverland: tot begin juli dicht

Eén van de attracties in Toverland is de komende weken buiten gebruik voor een grote onderhoudsbeurt. De Wirbelbaum, een tollend reuzenrad met draaiende gondels in het overdekte themagebied Wunderwald, staat voorlopig stil. Waarschijnlijk duren de werkzaamheden tot begin juli, meldt een woordvoerder aan Looopings.



De timing is opvallend, aangezien de attractie het afgelopen half jaar gesloten was vanwege de coronamaatregelen. Bij de heropening van de Nederlandse pretparken op 19 mei mocht de Wirbelbaum in eerste instantie ook niet open, omdat de tollende boom zich bevindt in een binnenlocatie.

Volgens de voorlichter gaat het wel degelijk om gepland onderhoud. "Daarbij wordt de gehele constructie in detail gecontroleerd", zegt hij. "Er was geen sprake van een defect, of iets dergelijks."



Haarscheurtjes

In 2018 en 2019 was de attractie ook al maandenlang gesloten, toen wel vanwege technische problemen. Er werden haarscheurtjes aangetroffen in de constructie. Eind 2019 zijn verschillende onderdelen vervangen, waaronder één van de zes armen.



De Wirbelbaum, gebouwd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln, opende in 2005 als Twist & Turn. Het gevaarte bevindt zich naast de bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn.