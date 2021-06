Walibi Holland

Ook technische problemen bij vernieuwde Walibi-attractie Los Sombreros

Walibi Holland beleeft een moeizame start van het seizoen. Eerder deze week werd bekend dat wildwaterbaan El Rio Grande tot nader order buiten gebruik is. Nu blijkt ook hoedenmolen Los Sombreros te kampen met een hardnekkig technisch defect. De attractie staat al sinds het weekend van 22 mei stil.



De elektromotor heeft het begeven, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Deze is speciaal gemaakt voor deze attractie. De onderdelen zijn besteld." Naar verwachting kan Los Sombreros over anderhalve week weer in bedrijf genomen worden.

Beide attracties zijn onderdeel van themadeel Exotic. Walibi heeft fans de afgelopen maanden enthousiast gemaakt voor het nieuwe uiterlijk van het gebied, maar de afgelopen weken waren twee van de vijf Exotic-attracties dicht. Het seizoen startte op vrijdag 21 mei.



Discoballen

Los Sombreros werd tijdens de wintersluiting aangekleed met discoballen en mozaïekwanden met glitters. De molen van de Italiaanse leverancier Moser's Rides stamt uit 1994.



El Rio Grande - ook uit 1994 - is voorzien van verfspetters, graffiti en nieuwe decoraties. Waarschijnlijk werkt de wildwaterbaan aanstaande donderdag weer. Volgens de voorlichtster hebben de technische storingen in ieder geval niets te maken met de vernieuwingen van afgelopen winter.