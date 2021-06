Efteling

Efteling geeft boekje uit over nieuw speelbos Nest

Aan het nieuwe speelgebied Nest in de Efteling is een speciaal boekje gekoppeld. In het Nest AvonturenBoek kunnen bezoekers meer lezen over het speelbos, in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Ook staan er spelletjes en opdrachten in.



Zo wordt getoond hoe je een poppetje maakt van een dennenappel. Verder bevat het boekje een schatkaart, informatie over het nieuwe sprookjesboek De Redders van Ruigrijk en een uitleg over gebarentaal.

Het negen pagina's tellende doe-boekje wordt verkocht bij actiefoto's die ter plekke gemaakt worden. Bij de ingang van Nest bevindt zich een fotopunt met een bootje. Wie zich daar laat fotograferen door een Efteling-fotograaf, kan de foto laten afdrukken bij het naastgelegen souvenirkraampje De Jolige Jutter.



Polka Marina

Die wordt vervolgens in de laatste pagina van het boekje gestopt, achter een kartonnen lijstje. Op de achtergrond is een grote walvis zichtbaar: een eerbetoon aan de onlangs gesloopte bootjesmolen Polka Marina. Het bootje van het fotopunt heet niet voor niets Marina. Een foto met boekje kost 15 euro.