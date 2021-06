Efteling

Winterse Efteling-film De Expeditie van Familie Vos toch in de bioscoop

Ondanks de zomerse temperaturen van de afgelopen dagen wordt in de Nederlandse bioscopen een winterse Efteling-film vertoond. Bioscoopbezoekers kunnen de komende tijd kijken naar de speelfilm De Expeditie van Familie Vos, die zich afspeelt in de Winter Efteling.



Eigenlijk had de productie op 16 december 2020 in première moeten gaan, maar één dag eerder moesten bioscopen hun deuren sluiten vanwege de aangescherpte coronaregels. Uiteindelijk werd in februari besloten om de film direct uit te brengen via streamingdiensten als Pathé Thuis, Ziggo On Demand, Prime Video en Apple TV+.

Vanaf deze week is De Expeditie van Familie Vos ook weer in de filmtheaters te bekijken. Nederlandse bioscopen mogen sinds zaterdag 5 juni weer open voor een beperkt aantal bezoekers. De Efteling-film wordt onder meer gedraaid in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Helmond, Arnhem, Zwolle, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Tilburg en Breda.



Recensies

De Expeditie van Familie Vos draait om een winters familieweekend in de Efteling, waar de 11-jarige Teun ontdekt dat zijn pas overleden opa daar een speurtocht voor hem heeft achtergelaten. In december was de film al wel korte tijd in de bioscoop te zien onder het mom van een voorpremière. De recensies waren niet al te best.