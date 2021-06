Efteling

Drukte bij nieuwe Efteling-attractie Nest: kwartier wachten voor speeltuin

De nieuwe Efteling-attractie Nest valt kennelijk in de smaak bij het grote publiek. Bij het speelgebied, dat begin deze week officieel werd geopend, staat op drukke dagen een lange rij. Vanmiddag moeten bezoekers ongeveer een kwartier geduld hebben voordat ze het speelbos kunnen betreden.



Omdat Nest in coronatijd een beperkte capaciteit heeft, houden medewerkers in de gaten dat het niet te druk wordt in het gebied. Voor de ingang is een wachtrij aangelegd, die loopt langs de Game Gallery. Dat Efteling-bezoekers in de rij moeten staan voor een speeltuin komt eigenlijk nooit voor, zelfs niet tijdens de coronacrisis.

Ook ín de speeltuin staat een rij. Daar moet opnieuw gewacht worden bij horecapunt 't Verwende Nest, waar Kurkentrekkers geserveerd worden. De zoete lekkernijen bestaan uit gedraaid gebakken brooddeeg met suiker, kaneel en eventueel toppings.



Bezoekersaantal

Vanaf vandaag mag de Efteling ook alle overdekte attracties weer openstellen. Het maximale bezoekersaantal stijgt daardoor naar zo'n 50 procent van de reguliere maximumcapaciteit, ongeveer 15.000 bezoekers.



Nest is de enige speeltuin in de Efteling waar permanent toezicht wordt gehouden door medewerkers. Zij dragen themakleding en stimuleren aanwezige kinderen om spelletjes te spelen. Bij naderend onweer wordt het gebied ontruimd. Ook na zonsondergang kan Nest niet open.