Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen opent nieuw aquarium

In Wildlands Adventure Zoo Emmen is een nieuw aquarium te vinden. Themagebied Nortica werd vorig jaar al uitgebreid met het overdekte Nortica Aquarium, waar onder meer roggen en haaien rondzwemmen. Vanwege de coronamaatregelen liet de opening echter op zich wachten.



Nu Nederlandse dierentuinen alle binnenlocaties in gebruik mogen nemen, kan ook het aquarium opengesteld worden. Vanwege de beperkte ruimte gebeurt dat voorlopig alleen op rustige dagen, legt een woordvoerster uit.

"We hanteren enige voorzichtigheid", zegt ze. "We blijven per situatie bekijken of we een opening verantwoord vinden, want het is een relatief kleine ruimte." Als het aquarium niet open is, kunnen passanten wel via de open deuren naar binnen kijken.



Roggen

Het nieuwe aquarium komt uit de koker van de Kinderraad van Wildlands: een adviesgroep bestaand uit kinderen. Zij gaven aan een gebied te missen met roggen en haaien. "Beide soorten vind je nu onder andere in Nortica, maar denk ook eens aan de puitaal, de gewone zeedonderpad of de diklipharders", aldus de voorlichtster.



In eerste instantie was het de bedoeling om ook koningskrabben te huisvesten, maar vanwege dierenwelzijn is het park daar later op teruggekomen. Er werd ook een biologielokaal gerealiseerd, waar schoolklassen een workshop over klimaatverandering kunnen volgen. De aquariumruimte was in het verleden in gebruik als een horecapunt met winkel.



Onaantrekkelijk

Volgens Wildlands-directeur Erik van Engelen was het opknappen van het gebied hard nodig. "Ik vond Nortica altijd het meest onaantrekkelijke gedeelte", zei hij eerder in een interview. "Dat is straks hopelijk anders." Eind 2019 opende in Nortica al het interactieve Sonar Station, waar kinderen kunnen leren welke gevolgen geluidsvervuiling heeft voor walvissen in de oceaan.