Knipoog naar Disneyland Paris in nieuw Avengers-gebied in Californië

Het nieuwe Marvel-themagebied van Disney California Adventure Park bevat een subtiele verwijzing naar Disneyland Paris. Het park, onderdeel van het Amerikaanse Disneyland in Californië, opende vrijdag het themadeel Avengers Campus. Oplettende bezoekers zullen een knipoog ontdekken naar het Europese Disney-resort.



Het grote restaurant in Avengers Campus heet Pym Test Kitchen, gebaseerd op de technologie om objecten te vergroten en te verkleinen uit de Ant-Man-films. Bij de ingang staat een enorme uitvergrote telefoon waar het menu op verschijnt.

Af en toe komen ook berichten in beeld van Marvel-personages. Zo is van tijd tot tijd een sms'je te zien van Tony Stark, beter bekend als Iron Man. Zijn boodschap luidt: "We moeten praten. Er komt een nieuw Avengers-hoofdkwartier in Parijs. We regelen wat laboratoriumruimte voor jullie."



Restaurant des Stars

Volgend jaar opent Disneyland Paris een eigen Avengers-gebied in het Walt Disney Studios Park, inclusief een vestiging van Pym Test Kitchen. De nieuwe eetgelegenheid komt op de plek van Restaurant des Stars.



Verder wordt in Parijs gebouwd aan een kopie van de interactieve darkride WEB Slingers: A Spider-Man Adventure, die ook in Californië te vinden is. Daarnaast krijgt de bestaande achtbaan Rock 'n' Roller Coaster een Iron Man-thema.