Pretpark moet beruchte glijbaan opnieuw sluiten na ernstig ongeluk

Het Brabantse attractiepark BillyBird Park Hemelrijk heeft een omstreden glijbaan opnieuw moeten sluiten vanwege een ernstig ongeluk. Op 24 mei - tweede pinksterdag - raakte een vrouw uit Erp zwaargewond toen ze met haar zoontje naar beneden gleed.



Ze moest geopereerd worden aan haar rug, weet het Brabants Dagblad. Inmiddels is het slachtoffer aan de beterende hand. Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft de glijbaan voorlopig dicht. Er wordt onderzoek gedaan naar het voorval.

De lange glijbaan in natuurspeeltuin Oervallei kwam al in 2019 in het nieuws na meerdere ongevallen. Naar aanleiding daarvan besloot het park om de baan te laten inkorten. Toch ging het vorige week opnieuw mis.



Uitermate vervelend

Hemelrijk-eigenaar Ton Derks laat aan de krant weten flink met het incident in zijn maag te zitten. "Vooral voor deze mevrouw is dit uitermate vervelend." Volgens hem voldeed de glijbaan aan alle eisen.



Het ongeluk zou veroorzaakt zijn door het natte weer. "De combinatie van nat weer en steilheid van een speeltuinglijbaan verhoogt de snelheid fors, met deze uiterst vervelende consequentie tot gevolg." Toch stelt Derks dat er met de attractie niets mis is. Het inzetten van toezichthouders vindt hij dan ook niet nodig.