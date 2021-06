Legoland Deutschland Resort

10-jarig meisje gewond na val uit toren in gesloten Legoland

Een 10-jarig meisje is vrijdagavond gewond geraakt in Legoland Deutschland. Ze wilde vanuit een klimtoren met de tokkelbaan naar beneden, maar vergat de zekering vast te maken. Het slachtoffer maakte een val van zes meter. Saillant detail: het pretpark is op dit moment nog gesloten.



De 300 meter lange tokkelbaan is onderdeel van het touwenparcours Hochseilgarten in Legoland. Daar werden vrijdag onderhoudswerkzaamheden aan verricht. Het pretpark gaat na een lange coronasluiting weer open op 10 juni.

Het meisje behoort tot één van de twee families die Legoland Deutschland exploiteren. Daarom mocht ze 's avonds in het park aanwezig zijn. Het kind speelt regelmatig in het touwenparcours, maar maakte volgens een woordvoerder dit keer een foutje.



Traumahelikopter

Bezoekers worden normaal gesproken al gezekerd voor ze het parcours betreden. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleken haar verwondingen mee te vallen.