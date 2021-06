PortAventura World

PortAventura World investeert 16 miljoen euro in 141 nieuwe hotelkamers en zwembad

PortAventura World heeft 141 nieuwe hotelkamers in gebruik genomen. Het Spaanse pretparkresort investeerde maar liefst 16 miljoen euro in een uitbreiding van het bestaande themahotel Colorado Creek, dat in 2019 openging.



Toen had het viersterrenhotel nog 150 kamers. Het complex staat in het teken van de goudkoorts in het Wilde Westen van de Verenigde Staten. De uitbreiding heeft een oppervlakte van 18.000 vierkante meter. Er werden ook een nieuw zwembad en een nieuw restaurant gerealiseerd.

PortAventura World, dat sinds 15 mei weer geopend is na een lange coronasluiting, telt in totaal zes verschillende hotels. Die hebben de namen Gold River, Mansion de Lucy, PortAventura, El Paso, Caribe en Colorado Creek.



Bezettingsgraad

Algemeen directeur David Garcia zegt tevreden te zijn met de bezettingsgraad. Voor de maanden juli en augustus zou al 45 procent van de hotelkamers gereserveerd zijn.