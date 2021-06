Disneyland Paris

Disneyland Paris blundert met ticketsysteem voor abonnementhouders

Bij het openen van het ticketsysteem voor abonnementhouders van Disneyland Paris is iets misgegaan. Disney-abonnees kunnen goedkopere entreebewijzen scoren voor vrienden en familie, zogenoemde Privilege Tickets. Die zouden eigenlijk vanaf 1 juni weer online verkrijgbaar zijn.



Door een technische fout pakte dat helemaal verkeerd uit. Er zijn problemen ontstaan in de database met persoonlijke gegevens van abonnementhouders. Zo kon het gebeuren dat veel abonnees bevestigingsmails ontvingen die bedoeld waren voor andere personen, inclusief vertrouwelijke privégegevens van derden.

Dat roept vragen op over het mogelijk schenden van de privacyregels door Disneyland Paris. In een mail aan de getroffen abonnementhouders gaat Disney daar niet op in. "Helaas had onze website te maken met technische problemen, wat resulteerde in automatische annuleringen of het tonen van onjuiste informatie", luidt de verklaring.



Sluiten van de website

"We hebben maatregelen genomen om het probleem op te lossen, waaronder het sluiten van de website voor abonnees." Alle gemaakte reserveringen op 1 juni zijn geschrapt. Het is de bedoeling dat het boekingssysteem op woensdag 9 juni weer werkt.



Tot overmaat van ramp kregen een hoop abonnementhouders te horen dat ze vanwege de technische blunder een nieuwe abonnementspas moeten ophalen. "Als gevolg van de ondervonden complicaties veranderen we je abonnementsnummer", meldt Disney in een e-mail.



Niet besteld

Ook abonnees die geen gebruik hebben gemaakt van het systeem, zijn getroffen door de fout. "Ik heb op 1 juni niet eens Privilege Tickets besteld", meldt een Nederlandse Disney-fan op Twitter. "Toch stonden er ineens tickets in mijn account en nu krijg ik een mail dat ik een nieuwe pas moet regelen voor een jaarkaart die in november verloopt."