Efteling

Efteling-sprookje centraal in nieuwe tentoonstelling Anton Pieck Museum

Een nieuwe tentoonstelling in het Anton Pieck Museum staat in het teken van het bekende Efteling-sprookje Roodkapje. De expositie bestaat onder meer uit originele schetsen en illustraties uit de jaren vijftig en zestig.



Roodkapje is sinds 1953 onderdeel van het Kaatsheuvelse Sprookjesbos, in eerste instantie als een statisch tafereel met twee beelden. Sinds 1960 heeft de oma van Roodkapje een eigen huisje in het bos, waar het sprookjesfiguur aanbelt.

"Voor Anton Pieck was het ontwerpen van de sprookjes voor de Efteling één groot avontuur", vertelt een woordvoerster van het museum. "Toen gedacht werd aan uitbreiding van het Sprookjesbos, was voor Anton Pieck de uitbreiding met Roodkapje zijn liefste wens."



Archief

De ontwerper maakte meer dan dertig tekeningen voor het sprookje. Die liggen normaal gesproken achter slot en grendel in het archief van de Efteling. Een deel ervan is nu tijdelijk te bewonderen in het museum.



"Naast de schetsen en illustraties van Anton Pieck hebben we bijvoorbeeld ook de bouwtekeningen uit 1960 uitgeleend", vertelt Efteling-archivaris Gerrie van Dongen. "Ook kun je de originele tegeltjes uit de bedstede van grootmoeder, die bij de herbouw van het huisje zijn bewaard, bewonderen."



Geopend

Afgelopen weekend werd 'Roodkapje, sprookje voor de Efteling' officieel geopend. De tentoonstelling, die in de plaats kwam van een andere Efteling-expositie, is nog tot en met 16 januari 2022 te zien.



Het museum in de Gelderse stad Hattem heeft een goede band met het attractiepark. Onlangs werd Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen toegevoegd aan het ontwerpteam van het Anton Pieck Museum.