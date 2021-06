Attractiepark DippieDoe

Nieuwe attractie in pretpark DippieDoe: Dollybots

Het Brabantse pretpark DippieDoe, gelegen in Best, heeft vandaag een nieuwe attractie geopend. In het buitengedeelte van het attractiepark zijn vanaf nu botsauto's te vinden. De aanwinst van 14 bij 16 meter wordt Dollybots genoemd.



Het gaat om een kermismodel met afbeeldingen van Minions: gele wezens met blauwe broek, bekend van de Despicable Me-reeks en hun eigen films. Een groot logo toont de naam Mini Disco Cars.

De officiƫle opening vond plaats door de 6-jarige Roos, die onder toeziend oog van bezoekers en medewerkers een rood lint mocht doorknippen. "Kom dit weekend de nieuwe botsauto's uitproberen en vier dit feest met ons mee", meldt DippieDoe op Facebook.



Binnenhaven

Het park bleef in eerste instantie gesloten bij de eerste versoepelingen voor Nederlandse pretparken op 19 mei. Vanaf vandaag zijn bezoekers weer welkom. De overdekte Binnenhaven is nog dicht.