Efteling

Efteling plaatst beveiligingscamera om coronadrukte te kunnen monitoren

De Efteling zorgt voor meer cameratoezicht. Op het plein bij De Oude Tufferbaan en schommelschip de Halve Maen worden bezoekers vanaf nu in de gaten gehouden door een tijdelijke beveiligingscamera. Die is bedoeld om te controleren of het niet te druk wordt, meldt een voorlichter.



In coronatijd moeten gezelschappen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat lukt echter lang niet altijd. "Met deze camera kunnen we de doorstroming monitoren, zodat we tijdig kunnen anticiperen", legt de woordvoerder uit.

Mocht het te druk worden, dan kunnen er medewerkers naar het plein gestuurd worden om bezoekersstromen in goede banen te leiden.



Capaciteit

Vanaf morgen gaan ook de binnenattracties van de Efteling weer open: Droomvlucht, Symbolica, Fata Morgana, Vogel Rok, Villa Volta, Fabula, Carnaval Festival, de Stoomcarrousel, het Efteling Museum, het Spookslot en het Diorama. De capaciteit van het park stijgt daardoor aanzienlijk.