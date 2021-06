Efteling

Efteling presenteert nieuwe theatershow: 'Achtbaan van grappen, experimenten en challenges'

De Efteling gaat komend najaar toeren met een nieuwe theatershow. Eigenlijk zou het attractiepark in 2021 een Sprookjesboom-musical naar de Nederlandse theaters brengen. In plaats daarvan is er een nieuwe productie ontwikkeld: De Grote Efteling Koekoek Show, bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder.



Voor die doelgroep is er nog te weinig aanbod in het theater, vindt de Efteling. "Bij het uitwerken van onze nieuwe ideeën realiseerden wij ons dat er één belangrijke doelgroep is waarvoor wij nog geen voorstelling hadden ontwikkeld."

Kinderen van 8 jaar en ouder hebben volgens de Efteling behoefte aan spellen, verhalen, spanning en interactie, met sarcastische en absurdistische humor. "Onze nieuwe show heeft dit allemaal in zich." De productie wordt omschreven als "een waanzinnige achtbaan van grappen, experimenten en spectaculaire challenges".



Robert-Jaap Jansen

Volgens het verhaal zijn de theaterbezoekers te gast in het kantoor van de directeur van de Efteling, vol knoppen, hendels en beeldschermen. Jasper Verheugd is verantwoordelijk voor het script en de regie. Robert-Jaap Jansen werd aangesteld als artistiek leider. Efteling-huiscomponist René Merkelbach verzorgt de muziek. Het decor is van Joris van Veldhoven.



De Grote Efteling Koekoekshow is tot en met mei 2022 te zien in 34 theaters in Nederland en 5 in België. De première vindt plaats op zondag 10 oktober in het Parktheater in Eindhoven. Een voorstelling duurt 75 minuten. Tickets zijn vanaf 15 juni te koop.



Jokie en Jet

Vanaf augustus 2021 keert ook de vorig jaar gelanceerde Efteling-musical Jokie en Jet: Reizen is een Feestje terug in de theaters. Die productie gaat over de gelijknamige mascottes van Carnaval Festival. De tournee is verlengd tot en met juni 2022.