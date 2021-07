Efteling

Nieuwe Efteling-bordspellen: Sprookjesboom, Piraña en Joris en de Draak

In samenwerking met spellenfabrikant Jumbo heeft de Efteling drie nieuwe bordspellen op de markt gebracht. Die staan in het teken van wildwaterbaan Piraña, houten achtbaan Joris en de Draak en de personages uit de tv-serie Sprookjesboom.



Het gaat om klassieke bordspellen met een Efteling-tintje. Zo werd het Piraña-spel gebaseerd op Ganzenbord en is het Joris en de Draak-spel een speciale versie van Stratego Junior. De Sprookjesboom-personages verschijnen in een Efteling-variant op Mens Erger Je Niet.

Mens Erger Je Niet Sprookjesboom en het Piraña Wildwaterspel kosten 17,50 euro per stuk. Stratego Junior Joris en de Draak ligt voor 22,50 euro in de winkels. Eerder verscheen al een Eftelingse Jumbo-legpuzzel, ontworpen door stripstudio Jan van Haasteren.



Thuis

De samenwerking tussen de Efteling en Jumbo werd eind mei aangekondigd. "Deze spellenserie is erop gericht de Efteling dichter bij de mensen thuis te brengen", vertelde Efteling-marketeer Jack van de Vliert destijds.