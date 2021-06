Liseberg

Video: Zweeds attractiepark opent nieuwe darkride van 14 miljoen euro

Het Zweedse pretpark Liseberg heeft een nieuwe darkride in gebruik genomen: Underlandet. In de 14 miljoen euro kostende familieattractie maken bezoekers een tocht door een ondergronds konijnenhol. De decors zijn van Nederlandse makelij: ze werden geproduceerd door de firma P&P Projects uit Someren.



Een YouTube-video toont hoe de rit verloopt. Het transportsysteem - met draaiende karretjes - komt van de Italiaanse fabrikant Gosetto. Voor de bewegende figuren werd het Amerikaanse bedrijf LifeFormations ingeschakeld.

Underlandet staat in het teken van de mascottes van Liseberg: groene konijnen. Bij de attractie wordt gewerkt met een virtuele wachtrij. Bezoekers kunnen via de Liseberg-app een plek in de rij reserveren.



Coronaregels

Eigenlijk had de opening vorig jaar plaats moeten vinden, maar vanwege de strenge Zweedse coronaregels is het park in 2020 op geen enkele dag open geweest. Sinds 3 juni 2021 mag Liseberg eindelijk weer bezoekers ontvangen.