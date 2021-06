Nieuws

Overdekt pretpark Adventure World komt niet naar Zoetermeer

De gemeentes Zoetermeer en Lansingerland hebben een intentieovereenkomst met het overdekte pretpark Adventure World opgezegd. Er werd al sinds 2009 gepraat over de komst van het park naar de regio.



Adventure World moest het grootste indoorpretpark van Europa worden. Initiatiefnemer Arno Geul beloofde attracties die nergens anders te vinden zijn. Het ging veelal om simulatoren, die bezoekers bijvoorbeeld naar de bodem van de oceaan brengen.

Het park zou een oppervlakte krijgen van 40.000 vierkante meter en inclusief hotels en restaurants zo'n 110 miljoen euro kosten. Geul rekende op een miljoen bezoekers per jaar.



Sceptisch

Volgens het oorspronkelijke plan zou Adventure World in 2012 de deuren openen. Al snel klonken er echter sceptische geluiden. Volgens pretparkdeskundige Reinoud van Assendelft de Coningh zou het moeilijk worden om de gigantische investering terug te verdienen. Bovendien was hij kritisch op het concept.



"Een goed attractiepark begint met het verhaal dat je aan de bezoekers wilt vertellen", vertelde Van Assendelft de Coningh destijds aan Omroep West. "Daarna komt het geld en dan pas de middelen om dat verhaal te vertellen. Een verhaal heeft Adventure World echter niet."



Intentieovereenkomst

Toch kwam er in 2016 een intentieovereenkomst op tafel. Adventure World zou gebouwd worden in Bleizo, het ontwikkelingsgebied tussen Bleijswijk en Zoetermeer. Er werd meerdere malen met de exacte locatie geschoven, maar zonder concreet resultaat. Volgens de gemeentes ontbrak het Geul aan investeerders. Die ziet dat echter anders. Hij zei in 2018 dat de vertraging te danken was aan het weifelende beleid van de gemeentes.



Nu is het project dus helemaal afgeblazen. Zoetermeer en Lansingerland hebben er geen vertrouwen in dat Adventure World vóór 2024 gerealiseerd kan worden. Geul is het niet met die beslissing eens, maar of hij in beroep gaat is op dit moment onduidelijk. De website van Adventure World is al jaren niet bijgewerkt en vereist zelfs Flash Player. Voor die software bestaat geen ondersteuning meer.