Walibi Holland

Vernieuwde wildwaterbaan Walibi Holland al een week dicht

Wildwaterbaan El Rio Grande in Walibi Holland ligt droog. Vanwege technische complicaties kunnen bezoekers al een week geen vaartocht maken over de 375 meter lange rivier. Ook komend weekend blijft de attractie hoogstwaarschijnlijk dicht, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



El Rio Grande werd afgelopen winter gerenoveerd. Tegenwoordig is de waterattractie vormgegeven als een schildersbedrijf, met een hoop verfvlekken en graffiti. Ook de boten kregen een nieuw uiterlijk. De transformatie was onderdeel van een grote opknapbeurt van themagebied Exotic.

Technici van Walibi proberen het probleem bij de waterbaan zo snel mogelijk op te lossen, zegt de voorlichtster. Ze kan nog geen openingsdatum noemen. "Het team is heel hard aan het werk om de storing zo snel mogelijk te verhelpen."



Untamed

Vandaag was ook dé publiekstrekker van Walibi - achtbaan Untamed - de hele dag buiten gebruik vanwege een technische storing. Naar verwachting gaat de rollercoaster morgenmiddag weer open. Walibi deelt kortingsbonnen uit ter compensatie van de sluitingen.