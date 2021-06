Disneyland Paris

Video: deze nieuwe Spider-Man-attractie komt volgend jaar naar Disneyland Paris

Het Amerikaanse Disneyland Resort, gelegen in Californië, heeft een nieuwe Spider-Man-attractie geopend. Europese Disney-fans hoeven daar over een tijdje niet meer de oceaan voor over te steken: de interactieve darkride komt volgend jaar ook naar Disneyland Paris.



De attractie WEB Slingers: A Spider-Man Adventure is onderdeel van het nieuwe themagebied Avengers Campus in het Disney California Adventure Park. In 2022 opent in het Walt Disney Studios Park in Frankrijk een gelijknamig themadeel met een nagenoeg identieke attractie.

Daar wordt de Spider-Man-ride gebouwd op de oude plek van Armageddon: les Effets Spéciaux. Een videoreportage van de openingsceremonie verraadt hoe de nieuwe attractie precies werkt. Nieuwsgierige fans van Disneyland Paris weten dus al wat ze straks kunnen verwachten.



Spider-Bots

Het verhaal draait om een open dag bij het wetenschappelijke instituut Worldwide Engineering Brigade (WEB), waar Peter Parker - gespeeld door Tom Holland - zijn Spider-Bots aan het publiek voorstelt. Die demonstratie loopt niet goed af als blijkt dat spinnenrobots zichzelf voortdurend blijven vermenigvuldigen.



Omdat Parker weigert zijn mentor Tony Stark - beter bekend als Iron Man - om hulp te vragen, moeten de aanwezige bezoekers het probleem oplossen. Ze worden in speciale WEB Slinger-cabines geplaatst, die inzittenden spinnenwebben laten schieten door met hun armen te bewegen. Daarvoor verdienen ze punten. Om teamwork te stimuleren, verschijnt de score alleen per voertuig en niet per individuele speler.



3D-brillen

De rit bestaat uit vier verschillende scènes waar de karretjes worden stilgezet. Er wordt gewerkt met filmschermen en 3D-brillen. In 2019 kwamen al bouwplannen van de darkride naar buiten. Ook lekte een groot aantal ontwerpen uit. Eigenlijk had Avengers Campus in Disneyland Paris dit jaar al af moeten zijn. Vanwege de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op.