This is Holland

Vliegsimulator This is Holland verkoopt bijzondere souvenirs uit de 3D-printer

Bezoekers van This is Holland in Amsterdam krijgen de kans om bijzondere souvenirs mee naar huis te nemen. De vliegsimulator, die komend weekend weer opengaat, heeft enkele herkenbare producten laten ontwikkelen. Ze zijn afkomstig uit een 3D-printer.



Het gaat om een miniatuurreplica van het This is Holland-gebouw (24,95 euro) en een model van een simulatorbank (29,95 euro). Ook is er een magneet in de vorm van het bouwwerk (12,95 euro). "Het idee is ontstaan bij een medewerker van This is Holland die gespecialiseerd is in 3D-printen", vertelt een woordvoerder.

De modellen worden verkocht met een echtheidscertificaat. Ze zijn te vinden in de Holland Lounge; de ruimte die bezoekers betreden na afloop van de simulator. "In eerste instantie is de oplage nog heel beperkt", waarschuwt de voorlichter. "Er komen nog meer exemplaren aan."



Vlucht

This is Holland moest half december vorig jaar sluiten vanwege de coronamaatregelen. Vanaf zaterdag 5 juni kunnen bezoekers eindelijk weer een vlucht maken. Dan mogen binnenlocaties van pretparken, dierentuinen en andere dagattracties open.