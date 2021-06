Efteling

Efteling wil volgend jaar beginnen met bouw nieuwe achtbaan

De Efteling is van plan om in 2022 te beginnen met de bouw van een nieuwe achtbaan. Dat heeft het attractiepark zojuist bekendgemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Nu het bestemmingsplan van de Efteling is goedgekeurd, kunnen geplande uitbreidingen gerealiseerd worden.



De eerste stap wil men zetten aan de oostkant van het huidige park, in de buurt van Vogel Rok en het Efteling Hotel. Daar moet een familieachtbaan in circusthema neergezet worden.

Het is de bedoeling om een nostalgisch kermisplein te realiseren met een circustent en een grote rollercoaster, omringd door kleinere attracties. Het project wordt Grand Circus Balancé genoemd.



Coronacrisis

Eigenlijk had de Efteling jaren geleden al willen starten met de bouw, zodat de opening in 2020 kon plaatsvinden. Door aanhoudende problemen met het bestemmingsplan was dat niet mogelijk. Ook nu gaat er nog geen schop de grond in: de coronacrisis gooit roet in het eten.



"Door de financiële gevolgen van de coronacrisis hebben we grote investeringen wat langer uitgesteld", zegt Efteling-directeur Fons Jurgens erover. Op dit moment heeft men 2022 voor ogen als bouwjaar.



Volgend jaar

"Waarschijnlijk vanaf volgend jaar bebouwen", luidt de kop in een persbericht. Over grote investeringen wordt geschreven dat die "pas vanaf volgend jaar" weer kunnen plaatsvinden. Of dat daadwerkelijk doorgaat, hangt af van het verdere verloop van de pandemie.