Europa-Park

Europa-Park introduceert exclusieve vip-locatie in waterpark: 542 euro per dag

Bezoekers van Europa-Parks waterwereld Rulantica kunnen sinds kort kiezen voor een exclusieve vip-plek. Voor 542 euro huren ze één dag een grote boot die aan de rand van het buitengebied op het droge ligt.



De jacht beschikt onder andere over twee televisies, wifi, een loungeplek, een eigen buitendouche en toilet, een terras met zit- en ligmogelijkheden, een cateringservice met hapjes en drankjes, airconditioning of verwarming en een eigen visvijver.

Ook inbegrepen zijn badhanddoeken, een minibar en een koffieautomaat. Het huren van de jacht kan met maximaal vier personen. De prijs is inclusief één dagticket voor een volwassene. Rulantica is in principe dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur.