Movie Park Germany

Bomdreiger Movie Park Germany krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf

Een 22-jarige man die in 2018 een valse bommelding deed bij Movie Park Germany is veroordeeld tot twintig maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook krijgt hij een taakstraf van honderd uur. Tijdens de rechtszaak bleek dat de man handelde uit jaloezie.



De toen 19-jarige knaap uit Essen kon niet accepteren dat zijn man op 26 oktober 2018 met diens ex-vriend naar Movie Park ging. Om ze naar buiten te lokken, belde hij het pretpark en vertelde dat er een bom af zou gaan. Zijn bericht werd zeer serieus genomen. De elfduizend bezoekers moesten het park direct verlaten.

Opvallend detail is dat de beklaagde zich aan de telefoon voordeed als vrouw. Tegenover de rechter vertelde de man dat hij destijds in een identiteitscrisis verkeerde en van geslacht wilde veranderen. Hij slikte daarom veel hormonen. Inmiddels heeft de man een andere toekomst voor ogen. Hij is gescheiden en verwacht een kindje met zijn nieuwe vriendin.



Inkomsten

Tientallen politieauto's, ambulances en brandweerwagens kwamen op de bommelding af. Dat leverde de man eerder al een boete op van ruim 22.000 euro. Movie Park Germany gaat hem ook nog een rekening sturen. Omdat de poorten eerder moesten sluiten, liep het park veel inkomsten mis.



De bomdreiger hoeft niet naar de cel omdat hij de ernst van zijn handelen inziet. Ook gelooft de rechter dat de man zijn mentale problemen inmiddels te boven is.