Efteling

Efteling-directeur Fons Jurgens opgelucht: 'Reuzenstap richting de toekomst'

Het nieuws over het bestemmingsplan van de Efteling zorgt voor opluchting bij algemeen directeur Fons Jurgens. Na jaren van strijd met enkele buurtbewoners kunnen de uitbreidingsplannen van het attractiepark doorgaan. In een videoboodschap reageert Jurgens op het positieve bericht.



"Dat het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 nu definitief is, maakt ons allemaal heel erg trots", zegt hij. "Nu hebben we een reuzenstap genomen richting de toekomst van de Efteling. Met dit bestemmingsplan hebben we de kaders voor de toekomst."

Ook manager bestuurlijke zaken Wyke Smit is tevreden. "We zijn superblij dat de voorbereiding tot dit resultaat heeft geleid", vertelt ze in de video. Daarin wordt ook uitgelegd waar de Efteling precies wil uitbreiden.