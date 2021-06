Europa-Park

Europa-Park opent grootste waterspeelplaats van Duitsland: Svalgurok

In Rulantica, het waterparadijs van Europa-Park, is vanaf dit seizoen de grootste waterspeelplaats van Duitsland te vinden. Anderhalf jaar na de opening van het waterpark werd het buitengedeelte uitgebreid met twee nieuwe themagebieden: Svalgurok en Snorri Strand.



Svalgurok bestaat uit negen waterglijbanen en een enorme kantelende emmer. De glijbanen, gebouwd door de Canadese firma ProSlide, kregen de namen Falrok, Isrok, Slalomrok, Spiralrok, Skiprok, Vragrok, Stormrok, Istapprok en Vågorrok.

Vågorrok is een dubbele glijbaan. In Stormrok belanden badgasten in een grote trechter. Rulantica heeft een Scandinavisch thema, dat ook in het nieuwe gebied terugkomt.



Zandkasteel

Het naastgelegen Snorri Strand is een gebied voor de allerkleinsten, met enkele kleinschalige waterspeeltoestellen. Een enorm zandkasteel met Rulantica-mascotte Snorri - een paarse inktvis - torent boven het kindergedeelte uit.



Rulantica werd vandaag heropend na een maandenlange coronasluiting. Svalgurok en Snorri Strand zijn alleen toegankelijk tijdens het zomerseizoen. Ook nieuw is de beleving Snorri Snorkling VR, met virtual reality onder water. Daar moeten aparte tickets voor gekocht worden, voor 6 euro per persoon.