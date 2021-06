Nieuws

Eigenaar Walibi wil nieuwe aandelen uitgeven om schuld te verlagen

Compagnie des Alpes, de eigenaar van onder meer Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix, wil nieuwe aandelen uitgeven. Daarmee moet de flink toegenomen schuld worden verlaagd. Men hoopt ongeveer 230 miljoen euro op te halen.



De plannen zijn afkomstig uit het halfjaarverslag van Compagnie des Alpes. Het bedrijf, dat naast pretparken ook skipistes exploiteert, heeft door de coronacrisis een dramatische tijd achter de rug. De omzet kelderde met 93 procent naar 31,5 miljoen euro. Omdat de Franse overheid zo'n 83 miljoen noodsteun verleende, kwam het verlies uit op 'slechts' 17 miljoen euro.

Toch bedraagt de netto schuld van de groep inmiddels 807 miljoen. Door extra aandelen uit te geven, wil Compagnie des Alpes dat bedrag verlagen. Officieel mogen bedrijven van bankiers maximaal drieënhalf keer de omzet in het rood staan. In coronatijd is die eis tijdelijk soepeler.



Dividend

Bestaande aandeelhouders zijn volgens Compagnie des Alpes geïnteresseerd in een uitbreiding van hun portefeuille. Nieuwe beleggers zijn uiteraard ook welkom, al moeten zij niet direct op een riant dividend rekenen. Hoewel de vooruitzichten voor pretparken inmiddels gunstiger zijn, zal het volgens de directie tot 2023 duren voor de markt hersteld is.



Een aandeel Compagnie des Alpes kost momenteel zo'n 22 euro. Voor de coronacrisis was dat nog 30 euro. Wie tweehonderd aandelen koopt, krijgt een skipas voor twee dagen of twee pretparktickets cadeau. Bij vierhonderd aandelen kan men kiezen uit zes dagen skiën of zes kaartjes voor een themapark.