Avonturenpark Hellendoorn

Grondlegger Avonturenpark Hellendoorn overleden

Ben van den Berg, één van de grondleggers van Avonturenpark Hellendoorn, is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Overijsselse pretpark bekendgemaakt op social media.



Van den Berg nam het park in 1978 over van zijn vader Jan, samen met zijn broers Jan jr. en Hans. In dat jaar werd de naam van de trekpleister gewijzigd van Ontspanningsoord De Elf Provinciën in Avonturenpark Hellendoorn.

Het park opende in 1936 als een theehuis met de naam Ons Ideaal. Onder het bewind van Ben van den Berg en zijn broers groeide Avonturenpark Hellendoorn uit tot een volwaardig attractiepark.



Boomstambaan

In de jaren tachtig en negentig werd geïnvesteerd in nieuwe attracties als een loopingachtbaan, een boomstambaan, een overdekte rollercoaster, een schommelschip en een wildwaterbaan. Veel van die toevoegingen staan er vandaag de dag nog steeds. In 1998 werd het park verkocht, omdat in de familiekring geen opvolger gevonden kon worden.



In een verklaring reageert Hellendoorn op het overlijden van Van den Berg. "Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies", laat men weten. "Avonturenpark Hellendoorn is Ben dankbaar voor al hetgeen hij voor het park betekend heeft."