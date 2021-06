Avonturenboerderij Molenwaard

Educatief themapark Avonturenboerderij Molenwaard opent eigen vakantiepark

Bezoekers van Avonturenboerderij Molenwaard kunnen vanaf nu blijven slapen in boerderijsferen. Op ongeveer tien minuten rijden van het Zuid-Hollandse themapark werd afgelopen weekend Vakantiepark Molenwaard geopend. Verblijfsgasten krijgen onbeperkt toegang tot de Avonturenboerderij.



Het park, dat in zeven maanden tijd uit de grond werd gestampt, bestaat uit bungalows, chalets, lodges, tenten, cottages en een groepsaccommodatie voor tien personen. Eerder was op dezelfde locatie een camping te vinden, die vorig jaar werd overgenomen door Van Hoorne Entertainment.

Er wordt veel gefocust op lokale leveranciers. Het vakantiepark, bedoeld voor ouders met jonge kinderen, staat in het teken van de personages Fien en Teun. De twee boerderijkinderen zijn ook de mascottes van de Avonturenboerderij.



Tweede fase

Vakantiepark Molenwaard bevindt zich naast de provinciale weg N214. In totaal zijn er zeshonderd bedden. Achter de schermen wordt al gewerkt aan een tweede fase, zodat de totale capaciteit uitkomt op ongeveer duizend bedden. Een groot openingsfeest is vanwege corona uitgesteld tot later dit jaar.