Europa-Park

Binnen twee uur van Frankfurt naar Europa-Park dankzij nieuwe treinverbinding

Europa-Park is voortaan beter bereikbaar per trein. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen sinds deze week gebruikmaken van de hogesnelheidstrein EuroCity tussen Frankfurt en Milaan, die nu dagelijks stopt op station Ringsheim.



Dat treinstation ligt op zo'n vijf kilometer van Europa-Park. De trein die om 08.01 uur in Frankfurt vertrekt, arriveert om 09.53 uur in Ringsheim. Om 16.42 uur vertrekt de trein in de tegenovergestelde richting. Die is om 18.44 uur in Frankfurt.

"De EuroCity-Express biedt de optimale aankomstmogelijkheid voor onze hotelgasten", laat Europa-Park weten. Het pretpark heeft jaren moeten strijden voor een betere treinverbinding. Om de reismogelijkheid meer bekendheid te geven, wordt de naam van treinstation Ringsheim omgedoopt tot Ringsheim/Europa-Park.



Coronacrisis

Eigenlijk had de tussenstop in Europa-Park al in december 2020 een feit moeten zijn. Door de coronacrisis ging dat niet door. Het park was tussen 2 november en 21 mei dicht.