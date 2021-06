Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris viert Pride Month met nieuw nummer Around the World

Disneyland Paris staat deze maand stil bij Pride Month, een themamaand waarin de LGBTQ-gemeenschap centraal staat. Om de viering kracht bij te zetten, werd vandaag een themalied gelanceerd met de titel Around the World.



"Tijdens Pride Month vieren we alle aspecten van diversiteit bij onze gasten en medewerkers", laat Disney weten. "We nodigen je uit om te dansen op een nieuw nummer dat speciaal geschreven en gecomponeerd werd voor Disneyland Paris."

Op YouTube is een videoclip verschenen met een bijbehorend dansje. Daarin zijn ook Mickey en Minnie Mouse te zien, in speciale Pride-outfits. "Laat je inspireren door de choreografie, wees creatief en laat je kleuren zien."



Feestavond

De Disney-parken gaan weer open op donderdag 17 juni. Begin dit jaar werd bekend dat een feestavond voor de LGBTQ-community - Magical Pride - in 2021 wederom niet doorgaat vanwege de coronabeperkingen.