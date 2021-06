Attractiepark Toverland

Nieuwe muziek in Toverland: 'Westerse en oosterse magie'

Toverland introduceert een nieuwe soundtrack. In het overdekte themagebied Land van Toos is vanaf komend weekend andere muziek te horen, gecomponeerd door de firma IMAscore. Het Duitse bedrijf was eerder al verantwoordelijk voor de muziek in de overige vijf gebieden van Toverland: Port Laguna, Avalon, Ithaka, Wunderwald en Magische Vallei.



Nu zijn dus alle parkdelen voorzien van IMAscore-deuntjes. Voor het Land van Toos koos men voor twee verschillende stijlen. "We hebben de westerse magie en de oosterse magie, maar het is één thema", vertelt ontwerper Peter van Holsteijn.

"Datzelfde thema herhaalt zich met verschillende instrumenten. Zodat er veel meer rust en eenheid in de ruimte ontstaat." In een aflevering van de Toverland-podcast Betoverd is alvast een voorproefje te horen, vanaf 31 minuten. Het vernieuwen van de muziek hangt samen met meer aanpassingen in het Land van Toos.



Advocaat

De oude soundtrack van componist Maarten Hartveldt verdwijnt. Vorig jaar werd bekend dat Hartveldt een rechtszaak heeft gewonnen, waardoor hij meer geld moet krijgen voor het gebruik van zijn muziek. Volgens zijn advocaat gaat het om tienduizenden euro's.



Toverland kiest er nu dus voor om het werk van Hartveldt volledig te vervangen. In september vorig jaar deed Europa-Park hetzelfde. Daar draaide muziek van Hartveldt bij de interactieve darkride Abenteuer Atlantis. De Efteling heeft de parkmuziek van Hartveldt al in 2017 weggehaald.