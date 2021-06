Attractiepark Toverland

Toverland vernieuwt attracties in themagebied Land van Toos

Toverland haalt de bezem door het overdekte themagebied Land van Toos. De enorme hal, die twintig jaar geleden de basis vormde voor het Limburgse attractiepark, wordt vernieuwd. Daarbij krijgen mascottes Toos Toverhoed en zwijn Morrel een prominentere plek.



Zo wordt de vrijevaltoren Vliegend Tapijt voorzien van een nieuwe afbeelding van de twee karakters. De 6 meter hoge Klimhoed - een speelberg met een glijbaan - krijgt een oosters uiterlijk, met een grote gouden koepel van 4 meter hoog. Bovenop kijken de heks en het zwijntje uit over hun gebied.

De nieuwe naam Sim sa la Klim is een knipoog naar het verleden: de voorganger van de naastgelegen zweefmolen Djinn heette Sim sa la Swing. In het Toverhuis, waar bezoekers zelf kunnen toveren met behulp van interactieve toverstokken, is één van de ruimtes omgetoverd tot de slaapkamer van Toos.



Binnenlocaties

Ook in de Magiestraat - de laan met huisjes naast achtbaan Toos-Express - komen Toos en Morrel terug. Het Land van Toos is vanaf zaterdag 5 juni weer toegankelijk, als Nederlandse pretparken hun binnenlocaties mogen openen. Nog niet alle veranderingen zijn af. De komende weken worden de puntjes op de i gezet.



Toos Toverhoed en Morrel werden geïntroduceerd bij de opening van Toverland in 2001. Dit jaar hebben beide personages een make-over ondergaan, waar Looopings in maart het resultaat van kon laten zien.