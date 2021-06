Efteling

Video: mechanische draak terug in Efteling-show Raveleijn

Na een jaar afwezigheid is de mechanische draak Draconicon opnieuw onderdeel van de Efteling-voorstelling Raveleijn. De stuntshow wordt vanaf vandaag weer opgevoerd na een lange coronapauze. Het enorme vijfkoppig monster - met twee vleugels en vier klauwen - ontbrak vorig jaar nog in een speciale coronaversie van de show.



Er wordt in 2021 nog steeds gewerkt met een aangepaste verhaallijn, waarbij de ruiters van Raveleijn getraind worden om de stad te beschermen. Nieuw is dat de jongste ruiter Joost bij het uitreiken van de wapens per ongeluk Draconicon wakker maakt, met alle gevolgen van dien. Er zijn ook stunts en decorstukken toegevoegd.

De voorstelling duurt meteen een stuk langer: bijna vijftien minuten, in plaats van nog geen twaalf minuten. Raveleijn wordt geproduceerd door het historische Franse themapark Puy du Fou. Het contract met de Franse firma loopt tot begin 2026.



Boarding Pass

De capaciteit op de tribunes is in coronatijd beperkt. Wie Raveleijn wil zien, heeft daarom voorlopig een digitale Boarding Pass nodig. Het plaatsen van een gratis reservering kan op de dag van een bezoek via de officiƫle Efteling-app.