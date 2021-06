Phantasialand

Mondkapje hoeft niet overal meer op in Phantasialand

De regels voor mondkapjes in Phantasialand worden minder streng. Het Duitse pretpark gaat weer open op donderdag 10 juni. Eigenlijk zouden bezoekers overal in het park een mond- en neusmasker op moeten, behalve tijdens het eten en drinken.



In overleg met de autoriteiten is besloten om de maatregelen te versoepelen. Het dragen van een mondkapje is straks alleen noodzakelijk in binnenruimtes, attracties en wachtrijen. Ook vraagt het attractiepark om mondkapjes te dragen als men geen anderhalve meter afstand kan houden.

Dat geldt voor iedereen vanaf 6 jaar. In de buitenlucht kunnen de kapjes dus in principe af. Overigens worden in Duitsland niet alle mondmaskers meer geaccepteerd. Bezoekers moeten een medisch mondkapje of een masker van het type FFP2 bij zich hebben.



Vaccinatiebewijs

Het vooraf laten testen op het coronavirus blijft wel verplicht voor personen die nog niet volledig ingeënt zijn. Bij de ingang wordt gevraagd om een vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat van maximaal 24 uur oud, in combinatie met een identiteitsbewijs.