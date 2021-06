Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark legt laatste hand aan bonoboverblijf

Bezoekers van Ouwehands Dierenpark kunnen vanaf deze week bonobo's bewonderen. De apensoort heeft een nieuw verblijf gekregen, dat Salonga wordt genoemd. Na een quarantaineperiode is de eerste groep bonobo's nu achter glas te zien in hun binnenverblijf.



De mensapen zijn afkomstig uit Der Grüne Zoo Wuppertal in Duitsland. Aan het buitenverblijf wordt nog gewerkt. Later arriveert een tweede groep bonobo's uit het Franse dierenpark La Vallée des Singes. Er moeten uiteindelijk twintig apen gehuisvest worden.

Het verblijf heeft een totale oppervlakte van 3700 vierkante meter. Metershoge rotsen omringen het buitengebied. Een zeven meter brede gracht dient als een natuurlijke afscheiding tussen de dieren en de toeschouwers. Bonobo's kunnen namelijk niet zwemmen.



Waterstroompjes

"Bij mooi weer zijn de bonobo's vaak buiten te vinden tussen de bomen, rotsblokken, klimtoestellen en waterstroompjes", laat het park weten. Binnen hebben de apen 450 vierkante meter tot hun beschikking.



Over de uitbreiding werd al in 2017 gesproken. Toen noemde men 2018 als openingsjaar. De plannen zijn in de tussentijd wel rigoureus gewijzigd. Een geplande opening in 2020 kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis.