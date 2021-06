Walibi Belgium

Bezoekers Walibi Belgium moeten anderhalve kilometer lopen naar de ingang

Wie in coronatijd naar Walibi Belgium gaat, kan maar beter wandelschoenen aantrekken. Het pretpark maakt tijdens de coronacrisis gebruik van een enorme slingerwachtrij op de parkeerplaats. Bezoekers moeten eerst behoorlijk lang slalommen voordat ze de ingang bereiken.



Een fansite heeft met behulp van een app opgemeten hoe lang de uitgestrekte wachtrij precies is. De route neemt maar liefst anderhalve kilometer in beslag, zo ontdekte Facebook-pagina Themepark Magic. Wie een ticket laat scannen bij de ingang, heeft er dus al een tocht van 1500 meter op zitten.

Een behoorlijk pittige wandeling, zo blijkt wel uit de commentaren op het Facebook-bericht. "Ik ben hier nog steeds moe van", reageert iemand. "De 10.000 stappen zijn al bijna gehaald voor je het park binnen bent", zegt een ander. Voor één fan is het einde kennelijk nog steeds niet in zicht. "Ik ben nog steeds aan het lopen... Hoe ver moet ik nog?"