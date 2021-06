Duinrell

Tikibad in Duinrell gaat weer open

Duinrell heeft bekendgemaakt vanaf wanneer bezoekers weer gebruik kunnen maken van het Tikibad. Het subtropische glijbaanparadijs in het Wassenaarse attractiepark opent de deuren op zaterdag 5 juni.



De komende weken is het bekende zwembad doordeweeks geopend van 14.00 tot 22.00 uur, op zaterdagen van 10.00 tot 22.00 uur en op zondagen van 10.00 tot 20.00 uur.

Tickets zijn alleen online verkrijgbaar. De tarieven wisselen per dag, afhankelijk van de verwachte drukte. Voor een bezoek aan alleen het Tikibad - vanaf 16.00 uur - vraagt Duinrell 19,50 tot 22,50 euro.



Verblijfsgasten

De capaciteit is beperkt. Een dagje pretpark inclusief twee uur Tikibad kost tussen de 26,50 euro en 31,50 euro. Verder moet 10 euro afgerekend worden voor een parkeerplek. Verblijfsgasten mogen twee uur per dag naar het Tikibad.