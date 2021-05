Heide Park Resort

Heide Park vraagt niet meer om coronatests zolang besmettingscijfers laag blijven

Zolang de besmettingscijfers in de regio laag blijven, hebben bezoekers van Heide Park geen coronatest meer nodig. Dat heeft het Noord-Duitse attractiepark vandaag bekendgemaakt. Heide Park opende op 1 mei als eerste pretpark in Duitsland. Tot nu toe was het tonen van een negatief testresultaat verplicht.



Vanaf vandaag is dat niet meer nodig. Toch krijgen bezoekers nog wel het advies om zich vooraf te laten testen op het coronavirus, voor de zekerheid. "Voor uw eigen veiligheid en die van de overige gasten en alle medewerkers raden wij u aan om voor uw bezoek een test uit te voeren", staat op de website van het park.

"U kunt nog steeds gebruikmaken van de teststraat op onze parkeerplaats." Als de coronacijfers in de regio weer stijgen, kan de testverplichting opnieuw ingevoerd worden. Actuele informatie over de geldende regels is te vinden op de officiƫle website van Heide Park.



Noodzakelijk

De Nederlandse overheid ziet Duitsland nog steeds als een hoogrisicogebied. Daarom luidt het dringende advies om alleen voor noodzakelijke reizen de grens over te gaan. Desondanks zijn Nederlanders van harte welkom in Heide Park, zo liet een woordvoerster onlangs weten.