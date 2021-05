Europa-Park

Europa-Park heropent waterwereld Rulantica deze week

Rulantica, het waterpark van Europa-Park, gaat deze week weer open. Het grootste attractiepark van Duitsland is al sinds vrijdag 21 mei toegankelijk. Tot nu toe moest de nabijgelegen waterwereld dicht blijven. Daar komt donderdag 3 juni verandering in.



Vanaf die datum mogen ook de deuren van Rulantica weer open. Tegelijkertijd openen de nieuwe buitengebieden Svalgurok en Snorri Strand. Verder wordt de virtualreality-beleving Snorri Snorkling VR in gebruik genomen.

Rulantica is straks dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Hotelgasten mogen al om 09.00 uur naar binnen. Toegangsbewijzen kosten 42 euro per persoon. Er zijn geen aparte avond- of namiddagtickets meer verkrijgbaar.



Vaccinatiebewijs

Alle bezoekers vanaf 6 jaar moeten bij binnenkomst een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunnen tonen, in combinatie met een identiteitsbewijs. Een testresultaat mag maximaal 24 uur oud zijn. De testmogelijkheden ter plaatse zijn beperkt.



Het dragen van een mondkapje is verplicht vanaf de parkeerplaats tot aan de kluisjes, voor iedereen van 6 jaar en ouder.