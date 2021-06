Efteling

Efteling vergist zich in regels voor souvenirwinkels: te veel mensen binnen

De Efteling heeft zich bij de heropening van het attractiepark vergist in de voorwaarden voor souvenirwinkels. Op dit moment mogen niet-essentiële winkels in Nederland maximaal één klant per 25 vierkante meter toelaten. In het attractiepark werd de afgelopen weken uitgegaan van een andere berekening.



Daar hanteerde men maximaal één klant per tien vierkante meter, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Zo kon het voorkomen dat in souvenirwinkel Efteldingen bijvoorbeeld 25 bezoekers tegelijk aanwezig waren, terwijl dat er officieel maar vijftien mogen zijn.

Na vragen van Looopings liet de Efteling in eerste instantie weten dat de Efteling wel degelijk voldeed aan alle landelijke regels. Later bleek dat toch niet het geval te zijn. "Er is verwarring ontstaan tussen toegestane aantallen voor attractieparken en winkels", reageert de voorlichter. "Dat is ongelukkig geweest en nooit onze bedoeling."



Geen uitzondering

Voor de winkels in de Efteling gelden dezelfde regels als in de winkelstraten buiten de Efteling, benadrukt de woordvoerder. "We zijn geen uitzondering." Inmiddels is het maximale aantal personen per winkel naar beneden bijgesteld. "We hebben nog een keer naar de aantallen gekeken en een paar aanpassingen gedaan waar nodig."



De Efteling benadrukt dat er altijd medewerkers aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat winkelpubliek anderhalve meter afstand van elkaar houdt. Bij de ingang van winkels staan borden die het aantal toegestane bezoekers vermelden. "En we werken met een vast aantal winkelmandjes om dat te reguleren."



Opnieuw

Vanaf zaterdag 5 juni gelden er nieuwe landelijke regels. Dan mag in alle winkels wel maximaal één persoon per tien vierkante meter aanwezig zijn. "De aantallen zullen dan opnieuw berekend worden", aldus de Efteling.