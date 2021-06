Efteling

Efteling mag eindelijk uitbreiden: geen bezwaren meer tegen bestemmingsplan

De kogel is eindelijk door de kerk: de Efteling mag uitbreiden. Na jaren van lobbyen, discussiëren en procederen is het bestemmingsplan van het Kaatsheuvelse attractiepark definitief. Dat heeft de Raad van State zojuist bekendgemaakt. De uitspraak zorgt ervoor dat de Efteling kan beginnen met de bouw van nieuwe attracties.



Het bestemmingsplan draait om het uitbreiden van het attractiepark aan de oostelijke en westelijke zijde, maar ook om extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen. Verschillende buurtbewoners maakten daar bezwaar tegen, omdat ze vrezen voor verkeersproblemen, geluidsoverlast, privacyschending en negatieve gevolgen voor het milieu.

In oktober 2020 liet de Raad van State weten dat het bestemmingsplan inderdaad meerdere gebreken vertoonde. Zo vond de bestuursrechter dat de uitbreidingsplannen niet goed genoeg onderbouwd waren. Ook waren de gevolgen voor omwonenden en de natuur niet op alle punten goed beoordeeld.



Herstelbesluit

De Efteling en de gemeente Loon op Zand kregen 26 weken om de fouten te herstellen. Op 11 februari is er een herstelbesluit genomen door de gemeenteraad. Vandaag kwam de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met een eindconclusie.



"Tegen het zogenoemde herstelbesluit van de gemeenteraad zijn geen zienswijzen meer ingediend", staat in een verklaring van de Raad van State. "Omwonenden die bezwaar hadden tegen het bestemmingsplan hebben geen nieuwe bezwaren meer tegen dit herstelbesluit aangevoerd." Dat pakt dus positief uit voor het beroemde sprookjespark.



Nieuwe familieachtbaan

Eén van de plannen is al zeer concreet: op een stuk grond naast het Efteling Hotel wil men een grote nieuwe familieachtbaan bouwen in circusthema. Er moet een circustent verrijzen met daaromheen de rollercoaster en meerdere kleine nostalgische attracties. De werktitel luidt Grand Circus Balancé.



In september vorig jaar liet Efteling-directeur Fons Jurgens weten dat er vanwege de coronacrisis geen haast meer wordt gemaakt met dat bouwproject. "Ook al mógen we straks beginnen, we kunnen het niet", zei hij. "Het geld is even op." Wanneer de achtbaan het levenslicht zal zien, blijft dus nog even afwachten.