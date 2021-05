Efteling

Efteling zet nieuw sprookjesverhaal De Redders van Ruigrijk op YouTube

De Efteling heeft een YouTube-video uitgebracht waarin het nieuwe sprookjesverhaal De Redders van Ruigrijk verteld wordt. Het sprookje, bedacht door de vorig jaar overleden schrijver en presentator Marc de Hond, gaat over een jongen die niet kan lopen en een meisje dat niet kan zien.



Vandaag verscheen het verhaal in de vorm van een prentenboek, een voorleesboek en een tactiel prentenboek voor kinderen met een beperking. "Hierbij zijn de illustraties voelbaar en wordt de tekst zowel in drukletters als in braille weergegeven", legt de Efteling uit.

Voor het dertien minuten durende filmpje werden de illustraties uit het boek geanimeerd. Rolstoelridder Rutger werkt samen met zijn blinde buurmeisje Ella om de bewoners van Ruigrijk te verlossen van de boosaardige tweekoppige draak Naga.



Speelbos

De publicatie van De Redders van Ruigrijk hangt samen met de officiƫle opening van het nieuwe speelgebied Nest, waar De Hond ook aan meegewerkt heeft. Het speelbos is vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk.