Plopsaland De Panne

Studio 100 viert 25-jarig bestaan in Plopsaland met festival en feestavond

Het 25-jarig jubileum van Studio 100 wordt op zaterdag 11 september groots gevierd in Plopsaland De Panne. Op die dag staat het Vlaamse attractiepark volledig in het teken van het beroemde mediabedrijf. Overdag vindt een groot festival plaats, 's avonds staat een speciale feestavond voor volwassenen op de planning.



Het '25 jaar Studio 100 Festival' duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn optredens en meet-and-greets met Studio 100-figuren als K3, Samson & Marie, Nachtwacht, Mega Mindy, Kabouter Plop, Piet Piraat, Maya de Bij en Bumba. "En wie weet kom je ook nog wat oude bekenden tegen...", staat in de omschrijving.

Om 19.00 uur begint een groot Studio 100-feest voor volwassenen, onder de noemer KNT ('Kinderen Niet Toegelaten'). Er geldt een minimale leeftijd van 16 jaar. "Herbeleef op de avond van 11 september je jeugdjaren", meldt de organisatie.



Burgemeester

Het feest - met optredens van onder meer de Burgemeester uit Samson & Gert - gaat door tot 23.00 uur. Veel attracties in Plopsaland zijn geopend. Op het podium staan "verrassende artiesten" die Studio 100-hits ten gehore brengen. Ter afsluiting is er "een nostalgische Studio 100-afterparty".



Toegangsbewijzen voor het festival óf de feestavond kosten 45 euro. Wie naar beide gelegenheden wil, is dus 90 euro kwijt. Voor een parkeerplek moet 12,50 euro afgerekend worden. Tickets zijn verkrijgbaar op de website van Studio 100.