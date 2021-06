Efteling

Foto's: ontdek alle details van de nieuwe Efteling-attractie Nest

In het nieuwe Efteling-speelgebied Nest zijn opvallend veel details verwerkt. Ontwerpers en vormgevers hebben zich behoorlijk uitgeleefd om het speelbos van onder tot boven te vullen met kleurrijke decoraties. Een uitgebreide fotoreportage met meer dan veertig afbeeldingen brengt de aankleding tot in detail in beeld.



De attractie, die maandag officieel werd geopend, staat in het teken van de omliggende achtbanen Baron 1898, Joris en de Draak, De Vliegende Hollander en de Python. Oplettende bezoekers ontdekken een hoop verwijzingen naar die attracties. Hier en daar wordt ook geknipoogd naar Polka Marina, de bootjesmolen die eind vorig jaar gesloten werd.

Het idee achter Nest is dat kinderen voorwerpen die ze in de omgeving vonden zelf in elkaar geknutseld hebben. Het gebied wordt bevolkt door poppetjes gemaakt van dennenappels. Zij komen in verschillende gedaantes voorbij. Zo zijn er poppetjes aangekleed als kapitein, zwaardvechter en mijnwerker. De dennenappels staan ook op vlaggen, borden en andere decorstukken.



Doolhof

Twee decorstukken zullen trouwe Efteling-bezoekers wellicht bekend voorkomen: een verrekijker en een groot perkament waren eerder te vinden bij het Avonturen Doolhof naast Monsieur Cannibale. Ze kregen een tweede leven in Nest.