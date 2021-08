Walibi Holland

Walibi Holland licht tipje van de sluier op over Halloween Fright Nights 2021

Walibi Holland is druk bezig met de voorbereidingen voor de Halloween Fright Nights van 2021. Nadat de editie van vorig jaar in het water viel door de coronamaatregelen, hoopt het pretpark dit keer op een betere afloop. De details ontbreken nog, maar er wordt al wel een tipje van de sluier opgelicht.



Zo heeft het jaarthema dit jaar te maken met "duisternis", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Een duistere kracht houdt het attractiepark én vakantiepark Walibi Village in zijn greep", legt ze uit. "Eddie de Clown voelt dat er iets aan komt."

In tegenstelling tot voorgaande edities beperkt het thema zich dit keer niet tot de reclamecampagne. Bezoekers gaan er ook daadwerkelijk iets van merken ín het park. Verder is het opvallend dat de nadruk wordt gelegd op Walibi Village. Tot nu toe was het vakantiepark geen onderdeel van het halloweenaanbod.



Scare zones

De campagne rond Halloween 2021 gaat komende week van start. Het park maakt vervolgens stap voor stap bekend wat de plannen zijn op het gebied van coronaregels, spookhuizen en scare zones. "Er liggen mooie ideeën klaar", aldus de voorlichtster.



Het staat al wel vast dat Wicked Woods, de betaalde walkthrough die vorig jaar werd geïntroduceerd, in 2021 wederom als nieuwe halloweenattractie gepresenteerd wordt. Ook keert Halloween Spooky Days terug, de kindvriendelijke variant die overdag plaatsvindt.



Enquête

Eerder dit jaar stuurde Walibi een enquête rond waarin gesproken werd over de naam van het horrorfestival. "In tijden van corona moet Walibi Holland waarschijnlijk een aangepast halloween-evenement organiseren", viel daar te lezen. "Vandaar dat we misschien ook een andere naam willen voeren, om dit duidelijk te maken."



Wat er met de naam gaat gebeuren, moet binnenkort duidelijk worden. Halloween staat op de kalender voor alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 16 tot en met 31 oktober 2021, plus het weekend van 9 en 10 oktober. Het park is dan open van 10.00 tot 23.00 uur.