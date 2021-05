Attractiepark Toverland

Toverland installeert bestelzuilen bij afhaalrestaurant

Toverland maakt het bestellen van eten en drinken gemakkelijker. Bij afhaalrestaurant Katara Plaza, gelegen in het themagebied Magische Vallei, zijn afgelopen weekend bestelzuilen met touchscreens geïnstalleerd. Bezoekers hoeven daardoor niet meer in de rij te staan bij de balie om hun bestelling door te geven.



Vorig jaar werden al bestelschermen geplaatst bij de Waldstube, het grote horecapunt in het overdekte themadeel Wunderwald. Vanwege de coronamaatregelen is dat gebied op dit moment gesloten. Daardoor is Katara Plaza nu gepromoveerd tot de belangrijkste eetgelegenheid van het park.

Het vernieuwde assortiment bestaat onder meer uit burgers, snacks, friet, Turkse pizza's, clubsandwiches, wraps, bagels en ijs. Bezoekers kunnen plaatsnemen op picknickbanken met uitzicht op watershow Katara.