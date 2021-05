Attractiepark Toverland

Toverland heropent spinning coaster na bizar incident

De spinning coaster van Toverland is weer open. Gisteren moest de achtbaan Dwervelwind worden gesloten nadat een trein halverwege de baan vastliep. Er was een voorwerp tussen de wielen gekomen. Nu draait de attractie weer. De wachttijd is opgelopen tot 65 minuten.



Voorlopig is slechts één van de twee treinen in gebruik. De trein die gisteren plotseling stil kwam te staan, wordt nog nagekeken in de Toverland-werkplaats. "Uiteraard zijn de andere trein en de volledige baan vandaag gedubbelcheckt", zegt een woordvoerster.

Volgens het Limburgse attractiepark is de 21 meter hoge achtbaan in ieder geval helemaal veilig. De voorlichtster wil niet zeggen wat het voorwerp was dat het incident van zaterdagmiddag veroorzaakt heeft.