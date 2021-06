Walibi Holland

Walibi Holland presenteert QR Speurtocht in vakantiepark

Bezoekers van Walibi Village, het vakantiepark van Walibi Holland, kunnen sinds kort meedoen met een interactief spel. In een poging wat meer leven in de brouwerij te brengen in het vakantiepark, ontwikkelde Walibi de zogeheten QR Speurtocht.



Verspreid over het park zijn bordjes neergezet met QR-codes erop. Bij het scannen van zo'n code met een mobiele telefoon start er een filmpje waarin presentator Scott Bravenboer een opdracht uitlegt.

Er zijn vijf verschillende opdrachten: schreeuwend van de glijbaan gaan, schreeuwend op en neer springen op een rotonde, een spandoek achterstevoren voorlezen, opnoemen wat er op geschilderde paaltjes te zien is en het receptiepersoneel complimenteren.



Prijs

Wie bij de receptie filmpjes kan laten zien van het uitvoeren van de eerste vier opdrachten én de benodigde complimentjes uitdeelt, ontvangt een Walibi-prijs. Meedoen is gratis. Er geldt een maximum van één prijs per persoon per verblijf.